Manisa'da Elektrik Akımına Kapılan Baba Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton direkten evine giden iletken kabloyu gerdirmek isteyen Mehmet Kakız (32) elektrik akımına kapıldı. Vücudunda derin yanıklar oluşan Kakız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selendi Devlet hastanesi kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Mehmet Kakız'ın yakınları ve vatandaşlar hastaneye akın etti. Kakız'ın ölüm haberinin ardından yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA