Manisa'da çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Haberler

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Manisa'da çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

AHMETLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli'nin Dereköy Mahallesi Boztepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu orman yangın ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye, Turgutlu ve Karlıkdağ Orman Şefliğine bağlı 2 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 1 itfaiye ekibi ve 16 jandarma personeli sevk edildi. Yangın, ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Orman şefliği ekipleri tarafından yangın sonrasında yapılan incelemede 1 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmetli, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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