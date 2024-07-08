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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, 6 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, 6 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar Mahallesi'nde saat 12.15'te çıkan orman yangınına ekipler tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın, 6 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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