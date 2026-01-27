Haberler

Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki Hayrettin Karataş, eşi Pınar Karataş'ı sokak ortasında silahla vurdu. Olay sırasında 7 çocukları bulunan çiftin yaşadığı şiddet olayı büyük tepki topladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında silahla boynundan vurarak öldürdü.

Olay, 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Karataş (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'a (37) sokak ortasında yanında getirdiği silahla saldırdı. Pınar Karataş boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırgan olay yerinden 300 metre ileride yakalandı. Boşanma aşamasındaki çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

