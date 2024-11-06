Manisa'da Beton Mikseri Yoldan Çıktı, Sürücü Yaralandı
Manisa'nın Gördes ilçesinde freni boşalan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde freni boşalan beton mikserinin yoldan çıkarak boş bir araziye devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza Manisa'nın Gördes ilçesi Demirci yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut E. idaresindeki 35 CAA 670 plakalı beton mikserinin yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Sürücü Mesut E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği mikser kamyonu yoldan çıkarak boş araziye yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Mesut E. ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA