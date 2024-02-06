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Manisa'da asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker eğlencesinde çıkan kavgada E.A.Ö. (30), Abdullah Erol'u (30) bıçaklayarak öldürürken, kardeşi M.A.E.'yi (20) ise ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan M.A.E. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden Abdullah Erol adli tıp morguna sevk edildi.

Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından her yerde aranan şüpheli E.A.Ö, suç aletiyle birlikte yakalandı.

Şüpheli E.A.Ö çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kırkağaç Manisa Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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