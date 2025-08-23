Manisa'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğa Lara Akkaya'dan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması

"Abi" dedi, tacize uğradı! Genç oyuncudan sarsıcı ifşa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.