Manisa'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayacık Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. - MANİSA