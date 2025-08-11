Manisa'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Alaşehir–Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli yönüne seyir eden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü M.P. ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı. Ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında takla atan ambulansta bulunan 2 stajyer ile birlikte toplam 5 sağlık görevlisi de yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları, Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya karışan ve ışıklarda bekleyen M.A. (52) idaresindeki 06 CFR 07 plakalı otomobilde ise küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlattıldı. - MANİSA