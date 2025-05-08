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Manisa'da Alzheimer Hastası 69 Yaşındaki Adamın Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Manisa'da Alzheimer Hastası 69 Yaşındaki Adamın Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
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Manisa'nın Soma ilçesinde 6 Mayıs'tan beri kayıp olan Alzheimer hastası Remzi Özberk'i bulmak için arama çalışmaları sabah yeniden başladı. Ekipler, güvenlik kamerasında en son görüldüğü bölgede yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 6 Mayıs Salı gününden beri kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Remzi Özberk'i arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (SODOS), jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte hem termal dron destekli hem de karadan yoğun bir arama gerçekleştiriyor. Akşam saat 22.00'de başlayan çalışmalar, gece 03.00 itibarıyla geçici olarak sonlandırıldı. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara yeniden başladı. Şahsın en son Avdan Mahallesi yakınlarında bir güvenlik kamerasında görüldüğü tespit edilirken çalışmalar da o bölgede yoğunluk kazanmış durumda.

Yetkililer, özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını ve yaşlı adamı görenlerin en kısa sürede ihbarda bulunmalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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