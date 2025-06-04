Manisa'da Abartı Egzoz ve Ses Denetiminde 501 Araç Ceza Aldı

Manisa'da Abartı Egzoz ve Ses Denetiminde 501 Araç Ceza Aldı
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Manisa'da yapılan denetimlerde abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran 501 araç ve sürücüsüne toplamda 3 milyon 232 bin 74 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 2 bin 692 araç kontrol edilerek, 110 araç trafikten men edildi.

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından yapılan abartı egzoz ve yüksek ses denetiminde 501 araç ve sürücüsüne 3 milyon 232 bin 74 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 27 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 692 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde abartı egzoz maddesinden 25 adet, yüksek ses maddesinden 33 adet ve diğer kanun maddelerinden 443 adet olmak üzere toplam 501 araç ve sürücüsüne 3 milyon 232 bin 74 TL idari para cezası kesildiği açıklandı. Denetimlerde ayrıca, 110 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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