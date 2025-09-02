Manisa'da Abartı Egzoz Denetimlerinde 2 Milyon Lira Ceza Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından yüksek ses çıkaran ve abartı egzoz kullanan araçlara yönelik yapılan denetimlerde kontrol edilen 1989 araçtan kusurlu bulunan 519 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 93 bin 105 lira ceza kesilirken, 45 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 32 ekip ve 58 personelin katılımıyla abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 1989 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 519 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 (abartı egzoz) maddesinden 8, 72 (yüksek ses) maddesinden 43 ve diğer maddelerden 244 olmak üzere toplamda 2 milyon 93 bin 105 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Yapılan denetimlerde ayrıca 45 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA