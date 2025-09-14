Haberler

Manisa'da 95 Kilogram Çam Fıstığı Çalan İki Hırsız Yakalandı

Manisa'da 95 Kilogram Çam Fıstığı Çalan İki Hırsız Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından çam fıstığı çalan iki kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 95 kilogram çam fıstığı sahiplerine teslim edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 95 kilogram çam fıstığı çalan iki hırsız jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken çalınan çam fıstıkları sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi sırasında S.U. (30) ve İ.O. (31) isimli şahıslar bir vatandaşa ait bahçedeki çam ağacından çam fıstığı toplarken suçüstü yakalandı. Yapılan kontrollerde çalınan 95 kilogram çam fıstığı ele geçirilerek arazi sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı 'İslam İttifakı' çağrısı

Komşudan tarihi çağrı: İsrail zulmüne karşı 'İslam İttifakı' kuralım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.