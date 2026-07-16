Haberler

Manisa'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı

Manisa'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 91 yaşındaki Oral Yalçın, otomobiliyle sazlık alandaki kurutma kanalına uçmuş halde bulundu. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan 91 yaşındaki adam, otomobiliyle sazlık alandaki kurutma kanalına uçmuş halde bulundu. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesi Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan Oral Yalçın (91), dün akşam saatlerinde 45 LK 662 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları kapsamında Salihli-Köprübaşı eski kara yolu Bezirganlı mevkiinde vatandaşlar, şarampolde bulunan sazlık alandaki kurutma kanalında otomobili fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oral Yalçın'ın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Bahçeli ile görüşme sonrası dudaklarından tek cümle döküldü

Altın yatırımcısını kahreden grafik

Evini, arabasını satıp altına yatıranları kahreden grafik

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı

Hastaneden bebek kaçırmaya kalktı, olayın ardından dram çıktı
73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz

73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız

Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama