Manisa'da jandarmadan sahte içki operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 55 litre sahte rakı ve sahte alkol yapım aparatı ile yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içkilere yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ikametinde sahte alkol bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, F.A.(69) ve A.A.'ya (83) ait adreslerde yaptıkları aramalarda 55 litre sahte rakı, sahte içki yapım aparatı ile 102 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA