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Manisa'da 4 Tırın Karıştığı Trafik Kazasında İki Yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 tır birbirine girdi. Kazada 2 tır sürücüsü yaralanırken, İzmir-Ankara yolu trafiğe kapandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'da 4 tırın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 tır birbirine girdi. 2 tır sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle İzmir- Ankara yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Turgutlu ilçesi Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı alt geçitte meydana gelen kazada 2 tır sürücüsü yaralanırken İzmir Ankara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza Turgutlu ilçesi İzmir Ankara istikameti Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı alt geçitte meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre aynı yönde seyir halindeki 35 GC 3105, 43 ACA 746, 45 AIP 020 ve 45 YB 2323 plakalı tırlar alt geçitte çarpıştı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İsmail Y. ile Mustafa K. yaralanırken hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Manisa'da 4 Tırın Karıştığı Trafik Kazasında İki Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN TATLI - 3.Sayfa
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