Manisa'da 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Manisa'da 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 179 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 179 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla A.H.A. (27) ve S.D. (25) olmak üzere iki şüphelinin kullanımında olan depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 179 kilogram açık kıyılmış tütün, 104 kilogram yaprak tütün ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.H.A. ve S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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