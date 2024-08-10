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Manisa'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde konut ve bağ evlerinde gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde konut ve bağ evlerinde gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacımusa Mahallesinde ikamet eden B.D. isimli şahsın; konutlardan ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçen Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince 9 Ağustos Cuma günü yakalandı. Şüpheli B.D. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 11 adet hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin toplamda, 355 litre zeytinyağı, 5 adet televizyon, 4 adet hilti, 2 adet hızar motoru, 2 adet spiral makinesi, 1 adet kaynak makinesi çaldığı tespit edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saruhanlı Jandarma manisa Güvenlik Cezaevi Hırsızlık Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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