Manisa'da 1 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde içerisinde yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.'ye ait içerisinde 1 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Çanta sahibi A.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları inceleme ve güvenlik kamera görüntülerinden, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin A.V.(53) olduğunu tespit etti. Şüpheli A.V., ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı.

Ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan A.V. ise Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA