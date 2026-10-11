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Manisa Akhisar'da tur otobüsü kazasında 11 kişi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Manisa Akhisar'da tur otobüsü kazasında 11 kişi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Manisa Akhisar'da tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı; Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın aydınlatılması için 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, O5 İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında saat 11.09'da M.A. idaresindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekicinin çarpışması sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralı olarak hastanelere sevk edildiği belirtildi. Olayın aydınlatılması için Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 AED 124 plaka sayılı tur otobüsünün şoförü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y, 78 YD 559 plaka sayılı çekicinin şoförü H.K. gözaltına alınmış olup, trafik kazasına ilişkin soruşturma tüm titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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