Manisa 3. sayfa haberleri: Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. 3. Sayfa Haberleri Gelen Manisa haberine göre Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Manisa 3. sayfa haberleri: Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde başlayan yangın, ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. - Haberler

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