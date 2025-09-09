Manifest Müzik Grubuna Yönelik Soruşturma: 6 Üye Serbest Bırakıldı
İstanbul'da gerçekleşen bir konser sırasında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Manifest müzik grubunun 6 üyesi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, grup üyesi 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa