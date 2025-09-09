Soruşturma başlatılan Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, grup üyesi 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Manifest grubunun Küçükçiftlik Park'ta düzenlediği +18 ibareli konserle ilgili soruşturma başlatılmış, savcılık açıklamasında konser hakkında "toplumun iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte" açıklaması yapılmıştı.

POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Soruşturma sonrası Manifest grubu üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay polis eşliğinde, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada savcıya ifade veren grup üyelerinim hepsi adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YURTDIŞINDA KONSER VEREMEYECEKLER

Sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından grup üyeleri yurtdışına çıkış yasağı ve polise imza vermek şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'ta Manifest Grubu'nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi: "Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine…"

ERZURUM KONSERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Türkiye turnesinin bir parçası olarak Erzurum'da sahneye çıkacak olan Manifest, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, grubun sahne kıyafetlerini gerekçe göstererek konseri iptal etti.