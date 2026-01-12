Haberler

Manavgat'ta üç araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı


Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Turap Ü.'nün kullandığı 07 CHY 724 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda sol şeritte seyir halindeyken aynı istikamette sağ şeritten sol şeride geçen Ali B.'nin kullandığı 07 CED 308 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ardından, çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duramayarak sağ şeritte gitmekte olan Hatice B.S.'nin kullandığı 07 GLP 34 plakalı araca çarptı.

Yol trafiğe kapandı

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 07 CHY 724 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali M.S., Hasan Ü. ve Ahmethan K. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar üst geçitte yolun kapanmasına neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. - ANTALYA

