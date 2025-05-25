Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme kazada araç sürücülerinden 3'ü yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobil olmak üzere 5 aracın çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada araç sürücülerinden 3'ü yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kazanın ardından D-400 Karayolu Çolaklı-Evrenseki arasında kaza yapan araçların yolun 1 şeridini tamamen kapatması nedeniyle Antalya istikametinden Alanya istikametine trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 3 saat sonra araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA