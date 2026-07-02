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Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı, kaza anı kamerada

Yayaya yol veren minibüse arkadan araç çarptı, kaza anı kamerada
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçenlere yol vermek için duran minibüse, hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran minibüse, hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü, yaya geçidini kullanan vatandaşlara yol vermek amacıyla aracını durdurdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç, duramayarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; minibüsün yaya geçidinden geçen yayalara yol vermesi ve hafif ticari aracın çarpması yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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