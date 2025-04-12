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Manavgat'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Manavgat'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin aynasına çarpan yaya Ali T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin aynasına çarpan yaya, yola savrularak yaralandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesinde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Erdoğan E.'nin kullandığı 07 ATF 994 plakalı otomobil, 9508 sokak kesişimini geçtiği sırada yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Ali T.'ye çarptı. Otomobilin sağ aynasına çarpan yaya yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile verilen adrese gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ali T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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