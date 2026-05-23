Yayalara yol veren otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayalara yol veren otomobile motosikletin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidindeki yayalara yol veren otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zülal Y'nin kullandığı 07 BUM 242 plakalı motosiklet, Manavgat Kaymakamlığı önünde bulunan yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran Erkan S'nin kullandığı 07 CEG 270 plakalı otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Zülal Y., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA