Manavgat'ta yaşayan yerleşik Alman, evinin balkonunda ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki yerleşik Alman vatandaşı, evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, Çolaklı Mahallesi Anafartalar Caddesinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Byczkowıcz Thorsten'in (55) dün gece Almanya'dan gelen kız arkadaşının kapıyı uzun süre çalmasına rağmen kapının açılmadı. Jandarmaya giderek yardım istemesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, evin balkonunda Byczkowıcz Thorsten'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Byczkowıcz Thorsten'in cesedi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA