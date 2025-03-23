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Manavgat'ta Yasak 'U' Dönüşü Trafik Kazasına Yol Açtı

Manavgat'ta Yasak 'U' Dönüşü Trafik Kazasına Yol Açtı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden gelip İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Musa A. Ç.'nin kullandığı 07 BTJ 101 plakalı Motosiklet, kavşağa geldiğinde yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapan Edip A.'nın kullandığı 34 GD 0024 plakalı FIAT marka otomobile çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Musa A.Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Durmuş D.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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