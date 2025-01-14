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Manavgat'ta Tur Minibüsünün Trafik Kazası: 7 Yaralı

Manavgat'ta Tur Minibüsünün Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpan tur minibüsünde, sürücü ve 6 Alman turist yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra tur minibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, tur minibüsü sürücüsü ile Alman uyruklu 6 turist yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet T.'nin kullandığı 07 BRC 274 plakalı tur minibüsü, Aşağı Işıklar Mahallesi sınırlarında kırmızı ışıkta beklemekte olan Fahri P.'nin kullandığı 72 AN 972 plaka 72 AK 844 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Tur minibüsünün hurdaya döndüğü kazada; tur minibüsü sürücüsü Ahmet T. ile araçta yolcu olarak bulunan Alman uyruklu Ali Jahed, Fariba Arvaneh, Sohrila Arvaneh, Smail Benguericj, Andrea Hennrich ve Christine Hamburget yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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