Manavgat'ta Tur Aracıyla Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

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Manavgat'ta meydana gelen kazada bir tur aracı ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda 5 yolcu ve hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta tur aracıyla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Manavgat'ta tur aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tur aracında yolcu olarak bulunan 5 kişi ile hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Kemal G.'nin kullandığı 80 AFY 990 plakalı tur aracı yan yola giriş yaptığı sırada seyir halindeki Kamuran U.'nun kullandığı 07 BZF 403 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 80 AFY 990 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve Kızılağaçtaki otelden Antalya Havalimanına gitmekte olan Güllü N. O. (10), Serap O., Şerife S., Buket S., Gökçe S. ile 07 BZF 403 plakalı araç sürücüsü Kamuran U. yaralandı. Ambulanslar gelinceye kadar yol kenarındaki üzeri kapalı ahşap oturma grubunda güneşten korunmaya çalışan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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