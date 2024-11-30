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Manavgat'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı

Manavgat'ta Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı
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Manavgat ilçesinde zeytin toplamaktan dönen bir traktör devrildi. Traktörün altında kalan 64 yaşındaki sürücü Ramazan Karaca yaşamını yitirirken, yanındaki kızı Nurgül Kaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Traktör sürücüsü traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, traktörde yolcu olarak bulunan kızı yaralandı.

Kaza ; Beşkonak Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre zeytin toplamadan dönen Ramazan Karaca'nın kullandığı 48 PS 676 plakalı traktör Teveklibük mevkiinde orman yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada; traktörün altında kalan 64 yaşındaki Ramazan Karaca olay yerinde yaşamını yitirirken traktörde yolcu olarak bulunan kızı Nurgül Kaya yaralandı. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Nurgül Kaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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