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Manavgat'ta trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücülerine sağlık çalışanları müdahale etti

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Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazanın olduğu yerin karşısında bulunan sağlık ocağındaki doktor ve sağlık çalışanları, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında kaza yapan iki motosikletlinin yardımına yolun karşısında bulunan sağlık ocağında görevli doktor ve sağlık çalışanları koştu.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Manavgat Adliyesi önünde bulunan yaya geçidinden karşı yöne geçmek isteyen Cesim Solak'ın kullandığı 07 BIM 583 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeki Uğur Aydoğmuş'un kullandığı 07 BPA 661 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen her iki motosikletin sürücüsü yola savruldu.

İlk müdahaleyi sağlık ocağında görevli doktorlar yaptı

Yaralıların yardımına olay yerinin hemen karşısında bulunan Manavgat 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda görevli doktorlar ve sağlık çalışanları koştu. Motokurye olduğu öğrenilen ve kaza sonrası bulunduğu yerden kalkamayan 07 BPA 661 plakalı motosikletin sürücüsü Uğur Aydoğmuş'a yol ortasında müdahale edilirken, diğer motosiklet sürücüsü ise sağlık ocağı bahçesinde bulunan banka yatırılarak ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı motosiklet sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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