Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Manavgat'ta hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Manavgat'ta hafif ticari araç ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 7007 sokaktan Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Mustafa S.'nin kullandığı 07 LRC 15 plakalı hafif ticari araç, Şevket Ü.'nün'ın kullandığı 07 BVT 123 plakalı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şevket Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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