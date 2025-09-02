Manavgat'ta Trafik Kazası: Motorlu Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı.

Emek Mahallesi 3020 sokakta meydana gelen kazada, seyir halindeki Fatih E.'nin kullandığı 07 CAF 352 plakalı motorlu bisiklet Hüseyin M.'nin kullandığı 42 BYG 04 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 acil Çağrı Merkesi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motorlu bisiklet sürücüsü Fatih E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA