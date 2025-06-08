Manavgat'ta Trafik Kazası: Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında seyir halindeyken minibüsün arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Zümrete Gök'ün (22) kullandığı 07 BYL 757 plakalı motosiklete aynı istikamette ilerleyen Yasin A.'nın kullandığı 07 BMM 529 plakalı Mercedes marka minibüs çarptı. Kazayı görenlerin diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan genç kız 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Yasin A. ise Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince gözaltına alındı. - ANTALYA