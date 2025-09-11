Haberler

Manavgat'ta Trafik Kazası: Bir Ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çeltikçi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Şevik'in kullandığı 07 CBM 244 plakalı otomobil Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi'nde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Ali Şevik olay yerinde hayatını kaybetti.

Şevik'in cenazesi, jandarma ekipleri ile Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
