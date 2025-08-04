Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Manavgat'ta bir ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.

Manavgat'ta ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesinde üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ömer Ç.'in kullandığı 06 KG 024 plakalı Honda marka otomobil ile Mehmet Kaya'nın kullandığı 34 GTA 711 plakalı Volkswagen marka ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yolun araç trafiğine uzun süre kapandığı kazada araç sürücüleri Ömer Ç. ve Mehmet K.'nın yanı sıra 06 KG 024 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Begımaı K. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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