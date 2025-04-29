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Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Manavgat'ta Burdur plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta Burdur plakalı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2073 Sokak'ta meydana geldi. Sanayi Sitesi istikametinden Hurdacılar Sitesi istikametine seyir halindeki Mehmet E.Z.'nin kullandığı 15 DG 544 plakalı otomobil, karşı yönden gelip yolun solunda bulunan akaryakıt istasyonuna dönmekte olan Muhammet C.K.'nin kullandığı 15 ADP 513 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 15 DG 544 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet E.Z. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ergin E. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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