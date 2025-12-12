Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada bir yolcu yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesi Kumyolu Boğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ceylan Y.D.'nin kullandığı 07 CCU 516 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Hazar U. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa