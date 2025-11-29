Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Eski Hisar Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Ç.'nin kullandığı 07 AUE 276 plakalı otomobilin ile Duran Y. idaresindeki 07 LJU 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA