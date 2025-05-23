Manavgat'ta Ters Dönmüş Otomobil Bulundu, Sürücü Kayboldu

Manavgat'ta Ters Dönmüş Otomobil Bulundu, Sürücü Kayboldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta meydana gelen kazada, böğürtlen çalıları içinde ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde bulunamadı. Araç plaka sorgusu ile sürücüye ulaşıldı, ifade alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manavgat'ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, böğürtlen çalıları içinde ters dönmüş halde bulunan otomobilin sürücüsü olay yerinde bulunamadı. Sürücüye plaka üzerinden ulaşıldı.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Sarılar-Dolbazlar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalılıkların içinde ters dönmüş halde duran 07 NER 55 plakalı otomobili gören vatandaşlar, yardım etmek için aracın yanına gitti. Ancak otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığını fark ettiler. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin plaka sorgusunu yaparak araç sahibi ve sürücüsü olduğu belirlenen P.B.'ye ulaştı. P.B., jandarma ekiplerinin çağrısı üzerine olay yerine geldi. Gece saatlerinde kaza yaptığını ve otomobili bırakarak bölgeden ayrıldığını ifade eden P.B.'nin ifadesi alındıktan sonra jandarma ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak

Kamuya çok sayıda memur ve sözleşmeli personel alınacak
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.