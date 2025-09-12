Haberler

Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Otomobilde Yaralanan Yok

Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Otomobilde Yaralanan Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili sulama kanalına uçtu. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 619 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rana Ö.'nün kullandığı 07 LAC 59 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan sulama kanalına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkartılan sürücü Rana Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk kontrolün ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.