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Manavgat'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Manavgat'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Mimar Sinan Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Can Öztürk'ün kullandığı 34 CTN 093 plakalı otomobil ile Mustafa Akarsu'nun kullandığı 06 CLE 130 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akarsu, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Akarsu Can Öztürk Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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