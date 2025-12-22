Haberler

Manavga'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl'den Sorgun Bulvarı yönüne seyreden İrfan T.'nin kullandığı 46 D 4699 plakalı otomobil, kontrolsüz girdiği kavşakta seyir halindeki Ugraş A.'nın kullandığı 07 NPG 47 plakalı otomobile yandan çarptı. 07 NPG 47 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre gittikten sonra geldiği yöne dönerek durabildi. Kazada 46 D 4699 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Rıza T. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

title