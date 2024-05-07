Manavgat'ta Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın, otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirildi.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Ayşe Orman'ın kullandığı 07 BBJ 276 plakalı otomobil ile Sorgun Bulvarı'ndan Antbirlik Kavşağı'na çıkan Adil Yılmaz'ın kullandığı 07 BBA 204 plakalı hafif ticari araç, Antbirlik Kavşağı'nda çarpıştı. 07 BBJ 276 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirlenen kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Orman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA