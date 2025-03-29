Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Manavgat'ta Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Manavgat'ta Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile bisiklet çarpıştı. Olayda bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5057 sokaktan 5062 Sokak istikametine dönmekte olan Öznur Güner'in kullandığı 07 AHJ 756 plakalı otomobil ile 5062 sokakta Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Tuncer Ateş'in kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.