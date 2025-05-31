Manavgat'ta Otobüs ile Tur Minibüsü Çarpıştı: İki Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlararası yolcu otobüsün ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada tur aracında bulunan Alman turist ile sürücü yaralandı.

Kaza, dün Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. Ö.'nün kullandığı 07 S 1192 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Kızılot Mahallesinde aynı istikamette seyir halindeki Recep Y. Y.'nin kullandığı 07 S 1192 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, tur minibüsü şoförü ile tur aracında yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu Derja M. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA