Çarpmanın etkisiyle 20 metre fırlayıp refüjdeki toprağa düşüp hayata tutundular: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet 20 metre ileriye fırladı. Toprak zemine düşen motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Serkan D.'nin kullandığı 06 FMH 225 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Hasan Ali Yücel Caddesi'ne dönmekte olan Şenol K.'nın kullandığı 07 CBS 686 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan Durşan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Elif Çayırlı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, 06 FMH 225 plakalı motosikletin otomobile çarptıktan sonra havalanarak yaklaşık 20 metre ilerine gittiğini, motosiklette bulunan 2 kişinin refüjdeki toprak zemine düşerek hayatta kaldıklarını belirttiler. - ANTALYA

