Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalcan Köse'nin kullandığı 07 ANV 667 otomobil ile Can Öktem'in kullandığı 07 BBN 982 motosikletin iki sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA